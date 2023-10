Delio Rossi: "Con Italiano in panchina serve una rosa competitive al mille per mille. Beltran? Viene da un altro mondo, ci vuole pazienza"

L'ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina nonché doppio ex della sfida con la Lazio Delio Rossi è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del momento in casa viola: “Le competizioni sono tante, ci sta qualche passo falso. Anche perché siamo ancora all'inizio e il gioco di Italiano è molto dispendioso, per il quale serve una rosa competitiva al mille per mille”.

Sulla Lazio: “Un po' lo stesso discorso della Fiorentina. In ogni caso, serve equilibrio ed è difficile dare un giudizio pieno, sarebbe affrettato. Anche sulla Viola, dopo Napoli si parlava di Champions, poi la ricaduta con l'Empoli ha rimesso tutto in discussione”.

Sull'alternanza dei portieri e dei centravanti: “Dipende molto dalle caratteristiche dei giocatori. Io non avevo di questi problemi, spesso avevo un interprete discreto e l'altro che era un ciuccio, quindi avevo pochi problemi a scegliere (ride, ndr). Nzola? Indubbiamente è favorito, conosce la Serie A e il suo allenatore. Con Beltran ci vuole pazienza, viene da un altro mondo dove ci si allena in modo diverso e si parla proprio un'altra lingua. Anche Nzola, comunque, sta facendo fatica”.