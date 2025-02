L’esterno sinistro classe 2005 Giulio Scuderi, calciatore della Fiorentina Primavera, ha parlato del suo percorso gigliato ai canali ufficiali viola, nella rubrica ‘VIOLA FUTURO’. Ecco cosa ha detto il calciatore laziale.

“Alla Fiorentina mi sono trovato ben da subito, fin da quando ero aggregato all'Under 18. Sono stati due anni molto intensi, soprattutto quando sono arrivato in Primavera. Inizialmente stavo in convitto e questo mi ha dato modo di legare con tutti i miei compagni di squadra, che ora vedo come una seconda famiglia, stando a stretto contatto con loro”.

“Mi sono avvicinato al mondo del calcio da solo perché in famiglia non c'è grande passione verso questo sport, ho iniziato da piccolissimo, a tre. Non ho sempre fatto il terzino, ho iniziato proprio due anni fa a giocare in difesa, quando sono arrivato alla Fiorentina. Grazie all'aiuto dello staff tecnico ho recuperato tutte le basi difensive che non avevo”.

“Il primo gol contro la Cremonese? Non l'ho festeggiato molto. Il giorno dopo dovevamo allenarci subito, non c'era molto tempo. Ho un bellissimo rapporto col mister e tutto lo staff, visto anche tutto il tempo che passiamo insieme. Il mio idolo calcistico è Francesco Totti, per via del suo grande attaccamento alla maglia che mi ha sempre colpito, e la voglia costante di rimanere sempre nella stessa squadra rifiutando offerte anche migliori. Il mio obiettivo è quello di arrivare più in alto possibile, tra cinque di stare al massimo livello che posso raggiungere magari chissà, anche qui alla Fiorentina”.