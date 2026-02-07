Branchini: "Bene la Fiorentina sul mercato, Rugani e Brescianini mancavano e servivano"

Giovanni Branchini, procuratore di mercato, ha avuto modo di commentare a Radio Deejay l'operato delle italiane sul calciomercato invernale: tra queste, un commento anche sulla Fiorentina.

Sulla Fiorentina

“Chi ha fatto il miglior mercato a gennaio? Non ho visto niente di eccezionale, le forti non hanno praticamente operato. La Fiorentina, con Rugani e Brescianini, ha preso due giocatori di sostanza che in questo momento mancavano e servivano”.