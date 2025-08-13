Pioli crede nel tridente, ma vuole più alternative a centrocampo e in attacco
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Pioli crede nel tridente per la sua Fiorentina, tanto da averlo confermato anche nelle ultime, impegnative, amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United.
Più soluzioni alternative
Ma l’allenatore, scrive stamani Tuttosport, vuol disporre di più soluzioni e alternative sia per quanto riguarda il centrocampo (continuano i contatti col Venezia per Nicolussi Caviglia) sia per l’attacco.
Solo Kean
Nell’attuale rosa solo Kean per caratteristiche è in grado di attaccare la profondità. Ecco perché serve uno che abbia le stesse caratteristiche.
