Pioli crede nel tridente, ma vuole più alternative a centrocampo e in attacco

Pioli crede nel tridente per la sua Fiorentina, tanto da averlo confermato anche nelle ultime, impegnative, amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United.

Più soluzioni alternative

Ma l’allenatore, scrive stamani Tuttosport, vuol disporre di più soluzioni e alternative sia per quanto riguarda il centrocampo (continuano i contatti col Venezia per Nicolussi Caviglia) sia per l’attacco.

Solo Kean

Nell’attuale rosa solo Kean per caratteristiche è in grado di attaccare la profondità. Ecco perché serve uno che abbia le stesse caratteristiche.