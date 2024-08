Le difficoltà della fiorentina Larissa Iapichino: "Mi fermo, ho un momento di down. Le Olimpiadi mi hanno drenata, ma non finisce qui"

Sono giorni purtroppo complicati per Larissa Iapichino. A distanza di una settimana precisa dal termine delle Olimpiadi di Parigi, l'atleta fiorentina ha tempo per metabolizzare il quarto posto raccolto nella finale di salto in lungo. Ne ha parlato in un'intervista a Repubblica, raccontando le difficoltà: “La testa in finale non ha risposto. Non cerco alibi con la tensione, non sono proprio entrata in gara. Ero spenta. Ma mi sento comunque cresciuta”.

“Adesso mi devo fermare”

E aggiunge: “Le Olimpiadi mi hanno drenata, dal punto di vista sia fisico che mentale. Sto vivendo un momento di down, quindi mi devo fermare per riprogrammare tutto. La stagione non finisce comunque qui”.