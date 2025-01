Copertura del Franchi e completamento di tutti i lavori: Il rebus dei 50 milioni (anche con l'intervento di Commisso)

Il primo lotto dei lavori per lo stadio Artemio Franchi è già stato finanziato. Ma terminato questo cosa succederà?

50 milioni da Rocco…

Per completare il restyling dello stadio all'interno del quale giocherà la Fiorentina in ogni sua parte, copertura totale dell'impianto inclusa, mancano all'appello circa 50 milioni di euro. Questo ipotizzando che il presidente del club viola, Rocco Commisso, accetti di mettere sul piatto una cifra pressoché identica per ottenere una concessione di lunghissimo raggio e la gestione di ogni parte dello stadio in cambio.

…E altri 50 come?

Il Comune conta di trovare questi soldi stornandoli dal bilancio una volta ricevuti i fondi per le periferie da parte del Governo. Il piano B invece, sul quale ritorna La Nazione, è incentrato su una sinergia tra enti locali (Regione, Comune, Metrocittà) e governo che garantirebbe una decina di milioni a patto che Firenze superasse l'esame dei commissari Uefa in vista di Euro 2032.