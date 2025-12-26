Che cosa succede con il ritorno di Christensen? Varie opzioni per il reparto portieri della Fiorentina

Oliver Christensen torna alla Fiorentina dopo i sei mesi allo Sturm Graz, club con il quale ha collezionato ben 23 presenze e collezionato 7 clean sheet. Con il rientro del portiere titolare Khudiakov, il danese è stato rispedito al mittente dalla società austriaca, ed è quindi pronto a fare ritorno tra le mura del Viola Park. Da capire adesso come si comporterà la Fiorentina che, con Christensen, si ritroverà di fatto ad avere quattro portiere in rosa.

Varie soluzioni

Il titolare resta ovviamente De Gea, ma ci sono varie opzioni per occupare i posti alle sue spalle. La prima è che tutto resti com'è: Martinelli secondo, Lezzerini terzo e Christensen girato nuovamente in prestito. Esiste però anche la possibilità che Martinelli vada a fare esperienza altrove, e così Christensen potrebbe diventare il vice De Gea. Vedremo cosa accadrà, intanto dal primo gennaio Christensen sarà ufficialmente a disposizione di Vanoli.