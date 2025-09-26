La Nazione: Fiorentina, ritorno al passato
Il QS de La Nazione in edicola oggi, oltre a prendere in analisi la possibile formazione della Fiorentina contro il Pisa, si concentra sulla serata di mercoledì sera, durante la quale tutta la squadra viola è uscita a cena per provare a consolidare il gruppo nonostante il periodo difficile.
Prima pagina
Il Qs de La Nazione apre l'edizione odierna con il titolo “Ciccia e sorrisi. Il nuovo patto”. Nel sottotitolo il quotidiano scrive: “Unità d'intenti vista Pisa. Squadra e staff a cena insieme”.
Pagine 2-3
Nelle pagine interne La Nazione approfondisce il tema trattato brevemente in prima pagina scrivendo: “Pioli punta sul gruppo: tutti intorno al tavolo. La bistecca antistress”. A pagina 3 il focus torna sul campo invece, con l'articolo intitolato: “Rischio Pisa, si ricambia” e poi nel sottotitolo “Viola, ritorno al passato. Kean al centro e poi Gud. In arrivo il modulo ibrido”.