L'ultima volta che il pubblico del Franchi aveva lasciato sola la Fiorentina era aprile 2019, in occasione di una sfida con il Sassuolo che poteva valere la salvezza matematica in caso di vittoria: anche lì invece la squadra in campo fallì e dovette aspettare l'ultimissimo minuto per tirare un sospiro di sollievo. Anche allora c'era scollamento tra la Curva e la proprietà e l'episodio fu il preludio poi alla cessione da parte dei Della Valle.

Il clima è un po' lo stesso, a sei anni e mezzo di distanza, scrive il Corriere dello Sport: il rapporto tra Commisso e Firenze è ai titoli di coda, sono cadute alcune importanti roccaforti, tra cui l'Accvc che ha preso le distanze dal presidente in settimana. Alla diserzione dei primi 20 minuti non parteciperà solo il tifo organizzato della Fiesole insomma ma ci sarà un silenzio generale molto tetro e inquietante.