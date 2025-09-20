Questo pomeriggio, al termine della sfida casalinga contro i pari età del Lecce, l’allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha avuto modo di commentare la prestazione della sua squadra. Questo un estratto delle sue parole:

“Diciamo che le vittorie che arrivano cosi sono belle, ma non so se le piu belle. Una partita sofferta e contro una squadra molto fisica ed ostica, condizionata dalla temperatura percepita: sembrava fosse tornata l'estate. Non so se dalle tribune si percepiva , ma in campo faceva veramente caldo ed era molto difficile affrontare la partita. I ragazzi sono stati bravissimi”.

“La mentalità conta molto in questo sport, e i miei ragazzi mi hanno dato tante risposte”

Il tecnico ha sottolineato anche la forza mentale dei suoi ragazzi: “Conta la mentalità e l’atteggiamento con cui sono entrati quelli dalla panchina, che in un momento di difficolta ci hanno dato tanto. Ma è cosi che deve essere, e prima della prima partita gli ho detto che se l’anno scorso siamo arrivati alla finale scudetto era perché c'era un gruppo forte ed oggi c’è stata la dimostrazione: adesso chi entra sa di essere importante e da sempre un contributo importante. Sono stati bravi ma devo dire che ci abbiamo creduto. Nella ripresa la gara l'abbiamo condotta noi rischiando poco e avendo più situazioni per poterla chiudere”.

“Dobbiamo ancor migliorare sotto alcuni punti di vista”

L’allenatore ha parlato anche delle preoccupazioni di poter pareggiare la partita: “Sicuramente il rischio c'era anche perché in occasione degli angoli negli ultimi minuti sono venuti tutti in area di rigore, e quindi sappiamo che può succedere qualsiasi cosa. Quello che mi fa arrabbiare non è il gol sbagliato ma i tanti calci d’angolo regalati: dobbiamo essere piu bravi sotto questo punto di vista. Per loro è stato troppo facile far gol, colpa di una lettura sbagliata in alcune situazioni. Dobbiamo ancora crescere perchè dobbiamo essere molto piu maturi sotto questi aspetti”.

“Kouadio? Pensavo potesse avere un contraccolpo, e invece..”

Ha anche commentato la prestazione di Kouadio, quest’oggi sceso dalla prima squadra: "Eddy è un ragazzo fantastico, noi gli vogliamo bene e lui vuole bene a noi. Appena ha saputo che tornava giu con noi pensavo potesse avere un contraccolpo ed invece è arrivato sorridente e positivo. Oltretutto finalmente ha fatto anche dei cambi gioco da giocatore vero, sta crescendo anche come qualità. L’anno scorso quando lo faceva mi preoccupavo molto. Lui e Kospo sono venuti giu con la mentalità giusta, ma dovremo esser bravi a concedere meno nella zona centrale del campo”.

“Sicuramente dobbiamo tornare a vincere anche in trasferta”

Ha sottolineato anche che la squadra deve migliorare qualcosa lontano dal Viola Park: “Secondo me in trasferta, e lo abbiamo visto soprattutto contro la Roma, dobbiamo tornare ad essere piu lucidi e cinici davanti. Credo che questa squadra abbia fatto pochi gol rispetto a quello che abbiamo prodotto, soprattutto con Torino ed Inter: entrambe erano partite da chiudere ma che abbiamo tenuto in vita. Le partite però le determinano gli episodi e noi dovremo esser bravi ad avere la mentalità di chi vuole andare su tutti i campi a fare la partita: è questo per cui lavoriamo, piu cinico sei meglio è. Il Monza? Partita difficile ma andremo li a fare la nostra partita: vogliamo continuare il nostro percorso”.

“Ecco quando tornerà disponibile Puzzoli”

Ha poi concluso parlando di Puzzoli, ancora out per infortunio: “La fantasia di Giorgio non la puoi comprare, è un giocatore unico. Per fortuna la settimana prossima dovrebbe rientrare coi compagni, tornerà ad essere un’arma in piu a nostra disposizione”.