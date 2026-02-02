La Nazione: Scelto Rugani, il nuovo muro
La Nazione in edicola oggi non può non concentrarsi sull'ultimo giorno di mercato e sulle diverse trattative che la Fiorentina sta cercando di portare a termina. Il QS scrive infatti in copertina: “Scelto Rugano, il nuovo muro”.
Pagina 4
Continua il focus sul mercato anche nelle pagine interne: “Affondo deciso per Rugani” e ancora “Si cerca l'intesa per Zappa. Gosens, tentazione inglese”. In taglio basso un articolo sull'imminente arrivo uffiaicle del nuovo dirigente: “Paratici a Firenze, conto alla rovescia”
Pagina 5
Si torna a parlare di campo nell'ultima pagina dedicata ai colori viola: “La salvezza passa da Kean” e poi “Ritorno incoraggiante. Obiettivo: Toro nel mirino”. In taglio basso l'analisi del calendario viola: “Riscrivere la stagione in soli quaranta giorni, ma negli scontri diretti”.