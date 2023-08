Sabatini: "Beltran o Retegui? Io scelgo l'attaccante viola, ma né Fiorentina né Genoa hanno sbagliato scelta"

Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha parlato a Radio Sportiva dei nuovi attaccante argentini di Fiorentina e Genoa Lucas Beltran e Mateo Retegui. I due si troveranno di fronte sabato a Ferraris per la prima di campionato. Queste le parole di Sabatini:

"Quando le società fanno scelte, non è educato esprimere opinioni. Però se me lo chiedete direttamente, tra i due prendo Beltran: nessuno ha sbagliato, Retegui è forte ma istintivamente mi piace più Beltran. Anche se Mateo è uno che finalizza, lo ha dimostrato anche in Nazionale"