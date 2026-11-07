Vanoli non vuol sentire ragioni: il suo undici non si tocca. E poi c'è un Fagioli da tutelare

C'è poco da fare: Paolo Vanoli ha battezzato il suo undici e quello sarà, cascasse il mondo, anche domani sera contro la Juventus. Il tecnico sembra proprio orientato a confermare la squadra che ha raccolto 4 punti tra Atalanta e Sassuolo, con il centrocampo compassato degli intoccabili e soprattutto senza aprire a novità legate ai ‘nuovi’ del mercato.

Fagioli da recuperare ma Oulai?

L'obiettivo, scrive La Nazione, è soprattutto quello di recuperare e tutelare Nicolò Fagioli, reduce da due uscite negative ma di fronte all'ennesimo bivio, tra accontentarsi di essere solo un giocatore di qualità o prendersi in mano la Fiorentina, facendo la differenza anche in momenti complicati. Sull'altro fronte, minor trepidazione sembra esserci per il lancio di Oulai, che avrebbe anche un discreto costo sostenuto alle spalle da valorizzare: ma da quell'orecchio, Vanoli proprio non ci sente.