De La Fuente e il messaggio che fa temere una clamorosa rottura. Ma la realtà è un'altra...

Nella tarda serata di ieri, l'allenatore della Fiorentina Femminile, Sebastian de La Fuente ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio che è risultato ambiguo.

Il messaggio ambiguo

“E stata una stagione piena di emozioni ed è stato per me un grande onore condividerle con voi! Grazie mille a tutte le giocatrici, allo staff tecnico e alla società! E un grande grazie al pubblico fiorentino che ci ha sempre sostenuto!”. Questo il testo che ha fatto capire a diversi tifosi viola che fosse arrivato il momento per una clamorosa rottura tra la società e il tecnico che ha riportato, tra le altre cose, la squadra in Champions.

Il tecnico resta

La realtà però è un'altra. Stando a quanto appreso da Fiorentinanews.com, il tecnico non è in discussione e sarà sulla panchina viola anche per la prossima stagione.