Brovarone: "Bisogna puntare sul carattere. Contro la Juventus qualcosa si è visto, ma il gioco non ci ha nemmeno sfiorato"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa viola e della partita di questa sera contro l'AEK Atene.

Le parole di Brovarone

“La Conference serve al momento per valorizzare i giocatori che hai in rosa e farli sentire vivi. Oggi si potrà vedere cosa hanno da dare quelli che giocano meno. Vorrei capire se qualcuno ha una verve diversa con Vanoli rispetto a quando c'era Pioli. Al momento è difficile per l'allenatore puntare sui valori, bisogna puntare sul carattere. Anche contro la Juventus qualcosa si è visto, ma il gioco non ci ha nemmeno sfiorato”.

Sui singoli

“Fazzini penso sia una mezzala offensiva e credo che anche Vanoli lo veda bene lì. Gudmundsson e Kean possono dare molto di più, ma il loro problema è che in campo si guardano poco. A gennaio? Credo Vanoli chiederà un mediano di muscoli in mezzo al campo”.