Ndour, tira aria di una riconferma importante...

Cher Ndour è stata una delle sorprese dell'ultima partita della Fiorentina. Il giovane centrocampista, un po' inaspettatamente, è sceso in campo dal primo minuto nell'ultima partita contro il Lecce.

Ndour ha patito forse la tensione della prima partita giocata dall'inizio al Franchi, perdendo molti palloni (13), soprattutto in avvio di partita. Palladino ha voluto però tenere in campo il talento viola, che, nonostante qualche errore di troppo, ha messo in campo tanta corsa e fisicità. 18 duelli fisici, dei quali 9 vinti e ben 11 duelli aerei nei 90 minuti del Franchi.

Dopo la buona prestazione di venerdì La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ipotizza una possibile partenza dal primo minuto anche nella partita contro il Napoli. A causa della regola che prevede l'utilizzo in competizioni Uefa di soli tre giocatori arrivati dal mercato di gennaio (la Fiorentina ha deciso di inserire in lista Zaniolo, Fagioli e Folorunsho) Ndour non è inserito in lista Uefa e potrà riposarsi in vista del match di domenica contro i partenopei. La sicura assenza di Mandragora (squalificato) aumenta ancor di più la probabilità di vedere il centrocampista classe 2004 titolare nel prossimo turno di Serie A, soprattutto se Palladino deciderà di riproporre il centrocampo a tre.