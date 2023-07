Viola Park coi tifosi dentro? 48 ore ancora per decidere e le criticità da risolvere. E la Fiorentina pensa ad un allenamento a porte aperte

Il Viola Park sarà aperto ai tifosi della Fiorentina er le prossime amichevoli con Sestri Levante e Ofi Creta? Dopodomani ci sarà la riunione della commissione tecnica regionale dei Vigili del fuoco, ente che dovrà dare il proprio via libera.

Due le criticità ancora da risolvere e sono entrambe all'interno del centro sportivo: un muretto troppo basso e una via d’uscita per i calciatori non separata dalle aree per gli spettatori.

La Fiorentina spera di ottenere l'ok che manca e di aprire le porte del Viola Park prima dell’11 agosto per una seduta in cui possa essere anche la tifoseria.