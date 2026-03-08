La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa ancora senza Braschi ma con Jallow a guidare l'attacco
Daniele Galloppa
In campo tra pochi minuti la Fiorentina Primavera si gioca un big match importante contro l'Inter, a casa dei nerazzurri, e lo fa ancora senza Braschi, evidentemente trattenuto a Firenze per l'assenza di Kean. Ci sarà Jallow a guidare dunque l'attacco di Galloppa:
Fei; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Conti, Deli; Puzzoli, Atzeni; Jallow.
