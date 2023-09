Genk-Fiorentina: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. Una doppia possibilità (a pagamento)

La sfida tra Genk e Fiorentina che si giocherà giovedì prossimo con inizio alle ore 18.45, valida come prima partita nel girone F di Conference League, sarà trasmessa in diretta e in contemporanea da Sky e DAZN.

Il canale scelto per quanto riguarda la visione sulla piattaforma satellitare è Sky Sport Arena.

In entrambi i casi per la visione del match è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Per tutti i tifosi della Fiorentina poi, c'è sempre la possibilità di seguire la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con i vostri commenti, dove poter leggere le azioni in tempo reale della gara.