Europa League, dopo la Fiorentina il Bologna di Italiano regala ancora un tempo (ma poi pareggia). Vince la Roma

Serata di Europa League per le due italiane partecipanti alla competizione, Bologna e Roma. E può essere considerato un giovedì dai due volti, vista la differenza nei risultati.

Il ko contro la Fiorentina lascia strascichi: solo pari per il Bologna

I rossoblù dell'allenatore ex viola Vincenzo Italiano non sono nel miglior momento della loro stagione e lo dimostrano ancora. Dopo la meritata sconfitta contro la Fiorentina di domenica scorsa, il Bologna dimostra ancora di avere dei problemi. Frittata di Skorupski in avvio, che consegna letteralmente palla a Maeda, a cui riesce facilissimo servire Hatate per il vantaggio del Celtic. Lo stesso Hatate poco dopo lascia i suoi in dieci, eppure gli scozzesi trovano il raddoppio su corner con Trusty su sponda di Engels. Ancora una volta il Bologna regala il primo tempo, ma poi l'uomo in più si fa sentire: prima Rowe e poi Dallinga pareggiano i conti per il 2-2 finale.

Tutto bene per la Roma, Pisilli protagonista

Se il Bologna ha rimpianti e deve fare un miracolo per entrare nelle prime otto, pur avendo la certezza di andare avanti, va molto meglio alla Roma che con la vittoria per 2-0 allo Stoccarda stacca proprio i rossoblù. Decide tutto una doppietta di Pisilli, che apre le marcature in chiusura di primo tempo e chiude i conti in pieno recupero.