"Mastantuono, dalla trequarti in avanti, deve essere lasciato libero di esprimersi": quante volte abbiamo sentito questa frase nei dibattiti riguardanti la Fiorentina? Che fosse opera di un giornalista, di un esponente del mondo del calcio o di un semplice tifoso, è opinione comune da inizio anno che l'argentino non debba avere troppi compiti specifici con e senza palla per rendere al meglio. Una concessione giusta vista la portata del giocatore, ma che implica scelta ben precise da parte di Paolo Vanoli.

Meno traffico sulla trequarti

Per dare più libertà a Mastantuono sul campo, necessariamente deve avere più spazio a disposizione. Un'esigenza, questa, che va in controtendenza con il modulo proposto da Vanoli nell'ultima gara contro la Juventus. Con il 4-2-3-1 e quindi con tra le linee anche Gonçalves oltre a Njie, necessariamente il talento proveniente dal Real occupa una porzione di terreno di gioco inferiore: altrimenti, anche per il suo modo di muoversi, rischia di pestarsi un po' i piedi con il portoghese ex Sporting. Ipotizzando invece una soluzione con due trequartisti dietro a Pellegrino, Mastantuono sarebbe l'unico padrone della trequarti di destra partendo dalla linea laterale per poi accentrarsi come e quando vuole. Dall'altra parte, invece, con Njie ci sarebbe un'ala pura mascherata da trequartista di sinistra mentre con Gonçalves il rischio di occupare entrambi le stesse zolle sarebbe inferiore rispetto all'opzione 4-2-3-1.

Un "guardaspalle" in più dietro

La rinuncia al terzo uomo tra le linee porterebbe ad inserire un elemento ulteriore a centrocampo: soluzione interessante, non solo per la resa di Mastantuono. Un giocatore dinamico in più mediana, infatti, non solo toglierebbe a all'argentino un po' di rientri difensivi consentendo a lui di pensare quasi solo a inventare calcio negli ultimi metri ma darebbe anche maggiore copertura alla difesa. La domanda dunque sorge spontanea: questa idea tattica sta attraversando anche la mente di Vanoli? Gli aggiornamenti dal Viola Park nei prossimi giorni e soprattutto l'undici iniziale col Monza saranno chiarificatori in questo senso.