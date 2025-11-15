Termina la prima settimana di Vanoli da allenatore della Fiorentina: tengono banco le condizioni di Kean e Gosens

Quest'oggi il Pentasport, come spesso avviene il fine settimana, ha cercato di fare il punto di vista in casa Fiorentina, sottolineando come, dopo una settimana di doppie sedute, la squadra viola si appresta a cambiare le proprie abitudini. Intano arrivano alcune novità dall'infermeria.

Moise Kean e Robin Gosens tengono Firenze con il fiato sospeso: i dettagli sulle loro condizioni fisiche

La Fiorentina intanto questa mattina ha svolto la quotidiana sessione di allenamento. La grande novità di oggi è quella relativo alle condizioni di Moise Kean. Costretto a saltare la trasferta di Genova e a sostenere gran parte degli allenamenti settimanali in forma personalizzata, il centravanti gigliato quest'oggi non è tornato ad allenarsi con i compagni ma la società fa sapere che il problema fisico è stato smaltito e che quindi contro la sua ex squadra, la Juventus, ci sarà. Diversero invece il discorso relativo a Robin Gosens. Il tedesco si è allenato ancora a parte, cosa che probabilmente continuerà a fare per gran parte della prossima settimana. Per il momento non è possibile capire se il classe '94 ci sarà contro i bianconeri, servirà ancora qualche giorno per capire se ce la farà. Regolarmente recuperati Martinelli e Ndour, Sabiri in fase di rientro

Vanoli regala due giorni di riposo alla squadra, in attesa del rientro dei Nazionali

Da questo pomeriggio poi la squadra ricevere il rompete le righe, per usufruire di due giorni e mezzo di riposo: la Fiorentina infatti tornerà ufficialmente ad allenarsi nella giornata di martedì. Da quel giorno Vanoli, dopo aver studiato test fisici e psicologia dei suoi giocatori, inizierà finalmente a preparare la delicata sfida casalinga contro la Juventus di Luciano Spalletti. Questo perchè il tecnico vuole attendere il rientro di tutti i nazionali impegnati con le rispettive rappresentative. Il primo a rientrare sarà Gudmundsson nella giornata di lunedì, da martedì tutti gli altri.