FOTO: Beltran e Moreno, gli epurati di Valencia. E ai due argentini non resta che reincontrarsi per festeggiare un compleanno

L'argentinità della rosa della Fiorentina è stata di fatto azzerata nell'ultima estate con le cessioni in prestito di Mati Moreno e Lucas Beltran: entrambi sono approdati in Liga a Valencia, sulle due sponde della città. L'attaccante nei murcielagos e il difensore al Levante e ieri i due si sono ritrovati, da ex compagni ma tutt'ora concittadini, essendo il 23esimo compleanno di Moreno. Un'amicizia che quindi va avanti anche a prescindere dalla Fiorentina.