Viviano: "Vedo che i calciatori s'impegnano e voglio essere ottimista. La scelta di Paratici mi rende fiducioso per il futuro"

Intervistato da TMW, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato anche del momento che sta attraversando la squadra viola, di cui ovviamente è grande tifoso: “Sono ottimista per natura, e quindi sono fiducioso: la squadra ha dei valori e vedo un grande impegno nei calciatori. In estate sono state fatte delle valutazioni sbagliati e la società ha subito dei colpi durissimi, dalle dimissioni di Pradè alla morte del presidente Commisso. Ora è il momento di restare uniti per conquistare la salvezza”.

“Paratici è una speranza per il futuro”

Poi ha aggiunto: “Paratici è un grande dirigente, il suo arrivo nel ruolo di direttore sportivo mi dà fiducia per il futuro. Bisogna mettere in salvo la barca quest'anno e poi ripartire con un progetto solido l'anno prossimo”.