Viviano: "Vedo che i calciatori s'impegnano e voglio essere ottimista. La scelta di Paratici mi rende fiducioso per il futuro"
Fabio Paratici. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Intervistato da TMW, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato anche del momento che sta attraversando la squadra viola, di cui ovviamente è grande tifoso: “Sono ottimista per natura, e quindi sono fiducioso: la squadra ha dei valori e vedo un grande impegno nei calciatori. In estate sono state fatte delle valutazioni sbagliati e la società ha subito dei colpi durissimi, dalle dimissioni di Pradè alla morte del presidente Commisso. Ora è il momento di restare uniti per conquistare la salvezza”.
“Paratici è una speranza per il futuro”
Poi ha aggiunto: “Paratici è un grande dirigente, il suo arrivo nel ruolo di direttore sportivo mi dà fiducia per il futuro. Bisogna mettere in salvo la barca quest'anno e poi ripartire con un progetto solido l'anno prossimo”.
