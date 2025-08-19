Il blocco degli esuberi e un monte ingaggi da alleggerire. La missione di Pradè per decongestionare il mercato della Fiorentina

AAA cercasi acquirenti per i tanti, troppi esuberi. Se potesse, la Fiorentina metterebbe un annuncio per provare a piazzare i calciatori ai margini del progetto tecnico, anche se in verità è piuttosto palese che in casa viola ci siano svariate pedine in cerca di sistemazione. Una situazione complicata, che ormai da settimane sta bloccando il mercato in entrata del club gigliato (e anche alcuni rinnovi).

Il blocco degli esuberi

La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, ha assolutamente bisogno di alleggerire il monte ingaggi. Con le partenze di Christensen, Nzola e Sottil sono stati risparmiati quasi 3 milioni, ma non basta. Oltre Beltran, ci sono altri elementi rientrati dai prestiti e completamente fuori dal progetto: Barak, Brekalo, Ikonè, Kouame, lo stesso Sabiri che al momento viene convocato soltanto per questioni numeriche. Piazzarli entro la fine del mercato non sarà per niente facile.



