Neanche il tempo di tornare al Milan che Adli ha già le valige in mano. Ma il suo futuro stavolta non sarà in Serie A

Ha lasciato più d'un dubbio il mancato riscatto di Yacine Adli che, unito a quello di Cataldi, costringe di fatto la Fiorentina a ridisegnare in larga parte il centrocampo. Adli è tornato al Milan ma, come previsto, non rientrerà nel progetto di Massimiliano Allegri.

Un altro calcio

Valige in mano dunque per il francese, che però difficilmente resterà in Serie A. Per lui, riporta il Corriere dello Sport, ci sono estimatori in Arabia e Qatar, oltre alla Russia che però attualmente non è una meta gradita al calciatore.