Caprini alla ricerca di minutaggio ed esperienza. Una squadra di Serie B in pressing per il talentino gigliato

Il classe 2006 Maat Daniel Caprini, dopo una stagione vissuta a metà fra la Primavera e la prima squadra, è pronto a sbarcare definitivamente nel mondo dei professionisti; molto probabilmente però lo farà lontano da Firenze.

In prestito alla ricerca di minutaggio

L'attaccante è destinato infatti a lasciare la temporaneamente la Fiorentina, in cerca di minutaggio ed esperienza. Su di lui pare essersi fiondata la Juve Stabia, che la passata stagione ha fatto crescere tantissimo un altro giovane viola, ovvero Niccolò Fortini.

La Trattativa

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, Per Caprini si profila un futuro nella serie cadetta. La Juve Stabia è infatti a lavoro per chiudere la trattativa in prestito di Maat Daniel Caprini. Sono attesi sviluppi a breve in merito alla possibile trattativa tra le parti per definire il temporaneo trasferimento del giovane calciatore.