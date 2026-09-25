Antognoni: "Lulli erede di Kayode nell'Italia U21. Dissi no alla Roma, ma mia moglie da romana mi voleva convincere"
Alla trasmissione Amore Giallorosso su T9 Giancarlo Antognoni, campione del mondo 1982 con l’Italia e attuale Capo delegazione della Nazionale U21, ha parlato di alcuni profili del calcio italiano e di una scelta fatta sul suo passato.
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“Lulli è un calciatore importante per la Roma e lo sarà anche per la nazionale perché tra l’altro il suo, è un ruolo un po' scoperto. Prima di lui avevamo Palestra e Kayode che sono stati convocati in prima squadra e quindi credo che Lulli possa rappresentare in futuro una sorpresa importante per la nazionale e questo per merito della Roma che lo fa giocare. Credo che Baldini veda in lui qualcosa di importante”.
Sul suo no alla Roma
"Sono stato vicino, è vero. E' successo nel 1980 però poi ho deciso in un altro modo, nonostante mia moglie Rita che da romana mi pressava”.