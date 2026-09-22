Che fine ha fatto Castrovilli? Dal sogno viola e l'incoronazione di Antognoni allo svincolo a 29 anni

Che fine ha fatto Gaetano Castrovilli? Il talento che aveva incantato Firenze e tutti i tifosi della Fiorentina è oggi svincolato, dopo una carriera pesantemente condizionata dagli infortuni. E pensare che Giancarlo Antognoni era arrivato perfino ad incoronarlo come suo erede.

La svolta negativa

Arrivò nell’aprile 2022, quando riportò la lesione del legamento crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Nell’estate 2023 la Fiorentina trovò l’accordo per la sua cessione al Bournemouth, ma il trasferimento saltò dopo le visite mediche. Castrovilli dovette sottoporsi a un’altra operazione e rimase fuori per quasi tutta la stagione 2023/24, tornando in Serie A soltanto nell’aprile 2024. Il contratto era ormai vicino alla scadenza e la società viola, viste le incognite fisiche e il mancato accordo economico, decise di non rinnovarlo. Il centrocampista lasciò così Firenze a parametro zero dopo 131 presenze e 14 gol.

Da Firenze a Roma

Firmò con la Lazio, dove raccolse appena nove presenze, prima del prestito al Monza. Nell’agosto 2025 tornò al Bari, totalizzando 17 gare e un gol. Nel febbraio 2026 passò al Cesena, ma un nuovo problema muscolare ne frenò ancora il percorso.

Senza squadra

Chiusa l’esperienza romagnola con sette presenze, dal primo luglio 2026 Castrovilli è senza squadra a soli 29 anni e attende una nuova opportunità per rilanciare una carriera segnata dalla sfortuna e ritrovare finalmente continuità, fiducia e serenità.