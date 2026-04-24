Cole: "Castrovilli sa fare giocate di alto livello. Sta ritrovando minutaggio, adesso..."

Da quando ha lasciato la Fiorentina, il centrocampista Gaetano Castrovilli non ha più ritrovato sé stesso. Prima alla Lazio, poi al Bari e adesso al Cesena: l'ex numero 10 viola ha spesso avuto problemi per infortunio e mai è tornato ai suoi buoni livelli.

“Castrovilli ha ritrovato minutaggio e si vede”

In bianconero, tuttavia, le cose sembrano leggermente migliorate. Ne parla l'allenatore del Cesena Ashley Cole, in conferenza stampa: “Castrovilli ha ritrovato un po' di minuti e si sono viste ottime qualità tecniche. Sa offrire giocate di livello molto alto. Per me è un centrocampista offensivo, ma può giocare anche come trequartista o da entrambi i lati del campo, se necessario”.

“Fa giocate di alto livello”

“Possiamo sfruttare la sua velocità e il suo aiuto in fase di non possesso. Per ottenere il massimo, Castrovilli ha bisogno di una squadra che gli offre la palla tra le linee. Spero di metterlo in condizione anche di segnare”.