Bucchioni: "Kean-Milan? Vi spiego qual è la situazione sull'attaccante viola"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del futuro di Moise Kean nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, con il presunto interesse del Milan per l'attaccante della Fiorentina.
La situazione
"Per l’attaccante, secondo quello che filtra da Milanello, nella lista non ci sarebbe Moise Kean come alcuni stanno sbandierando da tempo".
I nomi
"Allegri vorrebbe invece Retegui che però in Arabia all’Al Qadsiah guadagna venti milioni di stipendio, oltre ad essere stato pagato quasi settanta milioni l’estate scorsa. Piace molto anche Castro, ma Sartori non scherza: servono quaranta milioni".
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