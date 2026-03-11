Ma quando torna Solomon?

Manor Solomon si è infortunato nella gara di ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia, in una serata tutta storta che ha portato come unica buona notizia il passaggio del turno.

Assenza pesante

Con il suo infortunio la Fiorentina ha perso brillantezza in attacco e la mancanza delle sue scorribande si fanno sentire eccome nel reparto offensivo viola. Il giocatore israeliano sta lavorando duramente per rientrare a disposizione di Vanoli, ma la strada per il recupero non sembra ancora finita.

Quando rientra?

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Solomon ha messo nel mirino la partita contro l'Inter per il possibile rientro, ma l'ottimismo è molto cauto. Al momento l'opzione più probabile è che rientri direttamente dopo la sosta a inizio aprile.