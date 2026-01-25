Pasqualin: "Brescianini ottimo acquisto, ma la Fiorentina tornerà sul mercato. Ieri un Cagliari ineccepibile"

L'operatore di mercato, nonché presidente di AvvocatiCalcio, Claudio Pasqualin ha commentato su Tuttomercatoweb.com la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari.

Sulla sconfitta col Cagliari

“La Fiorentina indubbiamente ha giocato una partita non bella, ma soprattutto ha trovato un Cagliari ineccepibile e perfetto anche dal punto di vista difensivo. E adesso si ritrova in una posizione non bella. Le squadre sono lì, ovviamente la Fiorentina ha la forza per ribaltare la situazione: le distanze sono vicine, può crearsi una mischia che potrebbe coinvolgere anche altre squadre".

Sul mercato

Poi, sul mercato dei viola: “Sì, la Fiorentina opererà ancora sul mercato, l'ha già fatto. Ad esempio, Brescianini si è già rivelato un ottimo acquisto, ma le prospettive per uscire da questo momento adesso non sono buone”