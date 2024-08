Amoruso: "Tutto il mercato della Fiorentina dipenderà dal futuro di Gonzalez. La società ci deve dire quali sono gli obiettivi"

Quest'oggi l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha fatto il punto in casa viola, a due settimane dall'inizio del campionato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Secondo me sarebbe un miracolo se Gudmundsson arrivasse alle cifre che si sentono dire in questi giorni: sono convinto che, come normale che sia, il Genoa cercherà di alzare il prezzo. Molto dipenderà dal discorso relativo a Nico Gonzalez, se Atalanta e Juventus alzeranno l’offerta anche quella per l’islandese si alzerà. Credo che sia un entrata/uscita obbligatoria, non vedo altre soluzioni. Se va via Nico è normale che ne dovrà arrivare un altro, ma se non si muove sarà quasi impossibile. I due insieme? Teoricamente potrebbero farlo, e cosi facendo la Fiorentina risolverebbe tanti problemi. Chiaramente se devi trovare un pelo nell’uovo con entrambi in campo la squadra sarebbe un po’ squilibrata, ma credo che sia un problema che Palladino non avrebbe problema ad avere”.

“Quali sono gli obiettivi di questa società? I tifosi devono saperlo”

Ha anche aggiunto: “Bisogna capire gli obiettivi che si porrà la Fiorentina nella prossima stagione, anche se ovviamente la società sarebbe piu esposta. E’ facile dire che vogliamo fare meglio dell’anno scorso, anche un solo punto in più per loro potrebbe significare un miglioramento. Se invece ci dicono che vogliono provare ad arrivare in Europa League o Champions il target si alzerebbe, ma questo non verrà mai fatto da questa società. Non l’ha mai fatto finora, non vedo perchè debba farlo adesso. Ok le scuse fatte in conferenza stampa ad inizia stagione, ma adesso servono i fatti: sono l’unica cosa che contano. Le valutazioni di quest’anno arriveranno solo a fine del mercato, prima è inutile, ma per capire quali saranno gli obbiettivi servirà capire cosa faranno prima in fase di formazione della squadra”.

“Il centrocampo è ancora da costruire, Tessmann sarebbe tanta roba”

Ha infine commentato l’arrivo di Tessman e la situazione a centrocampo: “Siamo a due settimane dall’inizio del mercato, e a centrocampo abbiamo soltanto due giocatori: e chiaramente Mandragora e Bianco, non me ne vogliano, non sono all’altezza degli obiettivi di Firenze. L’arrivo dell’americano? Tanta roba, sarei contento se arrivasse lui. Poi con tanti giocatori offensivi un paio di ancore come lui e Mandragora servono assolutamente. Poi c'è Barak, il cui arretramento caldeggio da un paio d'anni. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire quel ruolo in mediana”.