Oleksander Filippov, attaccante titolare del Polissya avversario odierno della Fiorentina in Conference League, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dynamo.kiev.ua in vista del confronto con i viola di Pioli.

‘Le squadre italiane sono disciplinate e giocano duro’

“Sappiamo perfettamente che la Fiorentina è una delle squadre al vertice del campionato italiano, ma non abbiamo paura. Giocheremo per i nostri tifosi e per chi ci verrà a sostenere. Daremo tutto per vincere. Cosa mi spaventa del calcio italiano? La disciplina tattica e l'ordine difensivo. Le squadre italiane sono note per questo: difensori e centrocampisti ti lasciano pochissimo spazio. Giocano duro. Ma abbiamo analizzato a fondo l'avversario, quindi penso che la nostra prestazione sarà buona”.

‘Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi’

"Non ho un idolo nella Fiorentina in senso stretto. Ma posso citare molti attaccanti che hanno giocato in A: Kean, Dzeko, Gudmundsson. La Fiorentina ora ha giocatori esperti e forti in tutti i ruoli, oltre a un portiere di livello mondiale come De Gea. Sarà interessante affrontarli. Certo, a volte è difficile visti i tanti spostamenti lunghi e faticosi. Ma non vogliamo giustificazioni, il nostro percorso comprende tutte le competizioni. Questa è la nostra strada e combatteremo fino alla fine. Ai tifosi vorrei dire che fare di tutto per dare loro la gioia della vittoria”.