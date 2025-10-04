Di Francesco ha parole al miele per Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte, può essere determinante per noi"
Eusebio Di Francesco in primo piano. Foto: Fanfani/Fiorentinanews.com
Eusebio Di Francesco ha trovato la sua prima vittoria stagionale alla guida del Lecce, grazie al gol di Sottil che ha deciso la partita. L'ala in prestito dalla Fiorentina è stata menzionata proprio dal suo allenatore nel post-partita, che ha rilasciato queste dichiarazioni.
Le parole del mister
“Sottil deve essere libero di farci vincere le partite, ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling. Era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante per noi”.
Un ritorno gradito
Primo gol stagionale per Sottil, che aveva già raccolto un assist due giornate fa, contro il Cagliari: un gol, il suo, che mancava in Serie A dal 29 dicembre 2024, quando siglò il 2-2 allo scadere allo Juventus Stadium.
