Di Francesco ha parole al miele per Sottil: "Non si rende conto di quanto è forte, può essere determinante per noi"

Eusebio Di Francesco ha trovato la sua prima vittoria stagionale alla guida del Lecce, grazie al gol di Sottil che ha deciso la partita. L'ala in prestito dalla Fiorentina è stata menzionata proprio dal suo allenatore nel post-partita, che ha rilasciato queste dichiarazioni.

Le parole del mister

“Sottil deve essere libero di farci vincere le partite, ha caratteristiche diverse dagli altri e a volte non si rende conto di quanto è forte, soprattutto nei dribbling. Era fuori forma, ora va al ritmo dei compagni e può essere determinante per noi”.

Un ritorno gradito

Primo gol stagionale per Sottil, che aveva già raccolto un assist due giornate fa, contro il Cagliari: un gol, il suo, che mancava in Serie A dal 29 dicembre 2024, quando siglò il 2-2 allo scadere allo Juventus Stadium.