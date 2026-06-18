I grandi protagonisti viola ai Mondiali: da Passarella a Pongračić

Quando si parla della Coppa del Mondo si incontrano delle vere e proprie leggende che hanno scritto la storia del pallone, come Daniel Passerella, protagonista con la Fiorentina dal 1982 al 1986, ma anche campioni italiani come Antognoni e Toni.

La Coppa del Mondo 2026 ci presenta nelle statistiche delle scommesse calcio una top 6 incredibile, con Francia e Spagna a fare da padroni, Inghilterra in piena voglia di vincere, oltre al Portogallo che completa l’elenco delle migliori europee in gara. Per le Sudamericane in lizza alla vittoria del Mondiale, dominano incontrastate Argentina e Brasile.

L’unico protagonista viola quest’anno è Pongračić, in una Croazia che nel 2018 arrivò in finale, sfiorando il titolo contro la Francia, mentre nel 2022 chiuse al terzo posto, arrendendosi solo all’Argentina, che poi sarebbe diventata Campione del Mondo.

Daniel Passerella: il viola dai due Mondiali

Difensore puro che con la Fiorentina segnò 11 gol nella stagione di Serie A 1985 - 1986, giocò nella Viola dal 1982 al 1986, anno in cui vinse la seconda Coppa del Mondo con l’Albiceleste di Maradona. Alzò al cielo anche la prima Coppa del Mondo dell’Argentina nel 1978.

Dunga e la rivincita di USA 1994

Dopo il fallimento del Mondiale 1990 il Brasile di Dunga venne messo sotto torchio dai media nel 1994, anno in cui i Verdeoro vinsero la quarta Coppa del Mondo contro l’Italia e il numero 8 alzò al cielo il trofeo con la fascia da capitano.

Considerato ancora oggi uno dei più grandi centrocampisti difensivi di tutti i tempi, Dunga giocò nella Viola dal 1988 al 1992, portando solidità e una mentalità competitiva che giovò alle tattiche dei Gigliati in quegli anni.

Toni e Antognoni gli azzurri vincenti di casa Fiorentina

Sono 15 gli anni alla Fiorentina per Antognoni, che dal 1972 al 1987 vestì la maglia viola, vincendo il Mondiale del 1982 con gli Azzurri. Dopo la sconfitta del 1994, dove giocò Baggio, che alla Fiorentina militò dal 1985 al 1990, gli Azzurri hanno dovuto aspettare altri 12 anni e, in quell’occasione, c’erano ben due calciatori della formazione gigliata nella rosa scolpita da Marcello Lippi.

Al Mondiale del 2006 Luca Toni arriva con la corona di capocannoniere della Serie A, l’attaccante viola aveva segnato 31 gol nella stagione 2005 - 2006 e corona con la stagione con la Coppa del Mondo. L’altro campione è GIlardino, che gioca nella Viola dal 2008 al 2012 e segna 48 gol.

Pongračić al Mondiale 2026 e panoramica dei match

Con la Croazia è Marin Pongračić l’unico calciatore della Fiorentina che porta un po’ di viola nella Coppa del Mondo 2026, nel girone ci sono anche Inghilterra (favorita nella top 3 come vincente del torneo), Panama e Ghana, per un Gruppo L che potrebbe riservare sorprese, ma che dovrebbe consentire l’accesso ai sedicesimi senza particolari problemi per la banda di Modric.

Niente calciatori gigliati nelle quote Colombia - Portogallo, match del 28 giugno 2026 alle ore 1:30, con il Portoghese CR7 che sfida al sesto mondiale il suo acerrimo nemico di sempre Messi, con l’Argentina pronta a bissare. Nella gara i colombiani non resteranno a vedere cosa succede, ma si impongono come outsider ostica sotto ogni punto di vista.