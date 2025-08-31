Ferrari: "Commisso ha fatto uno sforzo e Kean ci è venuto incontro. Sul mercato..."

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto anche a DAZN prima del match dell'Olimpico tra il Torino e la formazione gigliata: "Abbiamo creduto in Kean e lui ci ha dato tanto. Commisso ha fatto uno sforzo e Moise ci è venuto incontro. Speriamo possa essere un altro anno bellissimo per tutti".

Poi sulla difesa e Comuzzo

"Per quanto riguarda il mercato in entrata siamo praticamente a posto. Adesso è arrivato anche Lamptey per coprire Dodo. Comuzzo oggi è qui insieme a noi. Ma speriamo che il mercato finisca il più in fretta possibile".