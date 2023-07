Nuovo Franchi, si procede a lotti. Affidato il progetto per 130 milioni

Per il nuovo Franchi è stato affidato allo studio Arup un progetto esecutivo per utilizzare i circa 130 milioni disponibili per il lotto principale, cioè copertura e curve nuove dello stadio.

La soluzione quindi del rifacimento del Franchi “a step” adesso è ufficiale. “Mister stadio” Giacomo Parenti ha firmato nei giorni scorsi, si legge su La Repubblica, la determina con cui autorizza una contrattazione con il raggruppamento già vincitore del concorso internazionale (Arup-Mario Cucinella-Cupelloni Architettura Srl, Schinelli e Inpro srl) per ottenere entro il 30 settembre un progetto esecutivo rivisto di ristrutturazione del Franchi.

Se poi arriveranno i 55 milioni tolti dall'Europa (diventati 71 con le rivalutazioni) verranno poi fatti anche gli altri tre lotti opzionali: dai pannelli fotovoltaici sul tetto, all’allestimento dei sottocurva, agli esterni.