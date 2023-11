Nell'esercito dei giocatori viola in scadenza c'è anche qualche dubbio: quale futuro per Terracciano e Quarta?

Nel riassunto delle situazioni legate alle scadenze di contratto in casa Fiorentina, il Corriere dello Sport-Stadio fa menzione anche dei giocatori con il contratto in scadenza nel 2025. L'accordo di molti di loro prevede un'opzione unilaterale a favore della Fiorentina per il prolungamento fino al 2026. Quest'ultimo è il caso di Biraghi, oltre che dei giovani Amatucci e Comuzzo.

Da capire invece quale sarà il futuro più imminente di Terracciano e Quarta. Se con il portiere e il suo entourage i rapporti sono buoni, sull'argentino non si sono registrati passi avanti per il possibile rinnovo.

