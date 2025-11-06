Le big non steccano: il Crystal Palace torna a vincere, rimonta pazzesca del Rayo. La Fiorentina resta dietro. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Conference League
Si sono appena conclusi i risultati delle partire delle ore 21:00 di questo giovedì di Conference League. Alla terza giornata di League Phase è arrivata la prima sconfitta della Fiorentina, inciampata a Magonza. Per le altre big non si può dire lo stesso.
Il riepilogo della giornata di Conference
Torna al successo il Crystal Palace, nel big match contro l'AZ, battuto 3-1 a Selhurst Park. Vittoria clamorosa per il Rayo Vallecano, in rimonta contro il Lech Poznan, firmando il 3-2 in pieno recupero. Sorride anche lo Strasburgo, che rifila un 2-1 esterno all'Hacken. Clamorosa, invece, la situazione in casa Rapid Vienna, squadra di prima fascia ancora senza punti, che perde 1-0 in casa contro l'Universitatea Craiova.
Nuova classifica: la Fiorentina perde terreno
Tutti i risultati: Hacken-Strasbourg 1-2, Crystal Palace-AZ 3-1, Dynamo Kyiv-Zrinjski Mostar 6-0, Lausanne-Omonia Nicosia 1-1, Shkendija-Jagiellonia 1-1, Lincoln Red Imps-Rijeka 1-1, Rayo Vallecano-Lech Poznan 3-2, Rapid-U. Craiova 0-1, Shelbourne-Drita 0-1.
La NUOVA CLASSIFICA di Conference League: Samsunspor 9, NK Celje 9, Mainz 05 9, AEK Larnaca 7, Lausanne-Sport 7, Rayo Vallecano 7, Strasbourg 7, Fiorentina 6, Crystal Palace 6, Shakhtar Donetsk 6, KuPS Kuopio 5, Raków Częstochowa 5, Drita Gjilan 5, Jagiellonia Białystok 5, AEK Athens 4, Sparta Prague 4, FC Noah 4, HNK Rijeka 4, Sigma Olomouc 4, Universitatea Craiova 4, Shkëndija 4, Lincoln Red Imps 4, Lech Poznań 3, Dynamo Kyiv 3, Legia Warsaw 3, Zrinjski Mostar 3, AZ Alkmaar 3, BK Häcken 2, Omonia Nicosia 2, Shelbourne 1, Shamrock Rovers 1, Breiðablik 1, Aberdeen 1, Slovan Bratislava 0, Ħamrun Spartans 0, Rapid Wien 0.