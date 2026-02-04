Baroni in emergenza? Il Torino rischia di giocarsela senza il suo jolly offensivo contro la Fiorentina

Ché Adams non è della partita questa sera contro l'Inter. E questo potrebbe divenire un segnale in vista della prossima sfida con la Fiorentina. Nell'impegno dei quarti di finale di Coppa Italia, fissato su campo neutro all'U Power Stadium - con San Siro teatro della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - l'attaccante del Torino non figura né nell'undici titolare e tantomeno in panchina.

Un altro “big” del Toro a rischio per la Fiorentina

Marco Baroni si è visto così costretto a rinunciare allo scozzese. Secondo TuttoMercatoWeb, il classe ‘96 non sta bene, ha riportato un fastidio muscolare. All’inizio in casa granata la sensazione era di un Ché pronto a farcela, invece alla fine ha alzato bandiera bianca.

Chi farà coppia con l'ex Viola?

Questa sera è comunque presente allo stadio del Monza, ma solo per la tribuna. Il tecnico granata non se l'è sentita di rischiarlo, dunque non scenderà in campo contro l'Inter. Da capire se l'attaccante - che spesso fa coppia con l'ex viola Simeone - potrà essere disponibile per l'incontro di sabato sera contro la Fiorentina di Vanoli, altro ex di turno.