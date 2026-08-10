Batistuta giocherà di nuovo al Franchi! E qualcuno sibila: "Altro che Antognoni..."

Mercoledì 2 settembre il Franchi sarà teatro di una partita speciale nell'ottica delle celebrazioni per il centenario della Fiorentina. Da una parte la squadra di Operazione Nostalgia, piena di grandi leggende del passato, dall'altra la Fiorentina All Stars, con i calciatori che hanno fatto la storia più o meno recente del club.

Batigol torna al Franchi

Durante l'estate la Fiorentina ha annunciato uno dopo l'altro gli ex viola che prenderanno parte all'evento ma, proprio in queste ore, è arrivato l'annuncio più atteso. Il 2 settembre al Franchi ci sarà infatti anche Gabriel Omar Batistuta, che ovviamente giocherà nelle file della Fiorentina All Stars.

E qualcuno chiama in causa Antognoni

Nei commenti sui social la notizia è stata appresa con entusiasmo dai tifosi della Fiorentina che, inevitabilmente, hanno tirato in causa anche Giancarlo Antognoni. “Altro che Antognoni, Bati unico simbolo di Firenze” scrive qualcuno, “Leggenda, idolo e soprattutto uomo che mette da parte il suo ego per l'amore verso Firenze” aggiunge qualcun altro. Una vicenda che continuerà a far discutere.