Nell'ultima puntata del Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini hanno avuto modo di commentare la contestazione della Curva Fiesole verso la dirigenza, arrivata nonostante la rotonda vittoria contro l'Udinese.

Zazzaroni

“L'attacco della Fiesole a Commisso produrrà effetti negativissimi: quest'uomo ha messo un pacco di soldi nella società, ha fatto il Viola Park, voleva mettere 500 milioni nello stadio; per me è un attacco fuori dal mondo. Leggo che la Fiesole si lamenta perché non li hanno ascoltati: ma un tifoso non deve mica suggerire al Presidente! L'attacco a Commisso è terrificante, la protesta girandosi mi sta bene, ma da qui a dire che se ne deve andare ce ne passa”.

Sabatini

"La Fiorentina vince 5-1 con gli stessi giocatori, poi vanno sotto la curva e quegli scemi li fischiano, si girano: ma fate i tifosi, non il tribunale. Se la Fiorentina vince, esultate, applaudite, e invece fanno i comunicati”.