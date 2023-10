Fiorentina, una classifica che fa strabuzzare gli occhi. Se solo le partite fossero tutte finite al 45'...

Fiorentina attualmente terza a pari merito in questo avvio di Serie A. C'è da essere sicuramente allegri per questo piazzamento e per come la squadra di Italiano ha approcciato questo campionato.

Però c'è un'altra graduatoria che fa strabuzzare gli occhi. Se le partite fossero finite al 45' staremmo parlando di viola in vetta, davanti a tutti, anche ad Inter e Milan, con 18 punti e ben sei vittorie all'attivo. A seguire Inter con 17, Milan 16 e così via le altre.

La squadra di Italiano nella prima frazione di gioco ha anche il miglior attacco (unica in doppia cifra con 11 reti all'attivo) e la miglior difesa con sole 2 reti subite. E' nel secondo tempo che questa squadra accusa cali, prende reti e perde anche qualche punto. E' successo già con il Lecce e con il Frosinone, mentre con l'Inter non c'è praticamente mai stata storia. (Per i dati statistici fonte: Footstats.it)