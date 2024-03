"Beltran stupisce anche in patria e adesso l'Albiceleste può puntare sul viola, e un bianconero, per le Olimpiadi"

Il nostro redattore, David Fabbri, ha commentato per Football Room su Instagram e YouTube la prestazione di Lucas Beltran, attaccante viola autore di una doppietta con la maglia dell'Argentina Under 23:

“Beltran e Soulé fanno faville anche in Nazionale”

“In questa sosta per le Nazionali sono emerse le qualità di due giocatori argentini della nostra Serie A. Stiamo parlando di Matias Soulé e di Lucas Beltran: il primo ha segnato di sinistro di controbalzo dove il portiere non può mai arrivare, mentre la seconda punta della Fiorentina ha siglato addirittura una doppietta, frutto di due reti da vero rapace d'area”.

Possibile ‘novità’ Olimpica

“La novità? Entrambi potrebbero rientrare nelle convocazioni della Nazionale Argentina per l'Olimpiade di Parigi 2024, che si terrà questa estate, tra fine luglio (inizio il 26) e agosto (fine l'11)”. Nonostante questo, la Fiorentina potrebbe non apprezzare del tutto la chiamata del proprio giocatore, vista la data di apertura della Serie A 2024/25, fissata per il weekend del 17 agosto.