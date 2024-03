Il "rinforzo di lusso di Mascherano": Beltran vede Parigi e la Fiorentina storce un po' il naso

La chiamata, pur senza minutaggio, di Scaloni prima e poi quella di Mascherano per questa finestra di amichevoli internazionali hanno acclarato l'attenzione dello staff tecnico argentino su Lucas Beltran. Ancora non per la Seleccion ma senza dubbio per l'Under 23 che si appresta a disputare i Giochi Olimpici di Parigi, la prossima estate.

In Argentina, in riferimento anche alla doppietta rifilata al Messico la notte scorsa, Beltran viene definito come un “rinforzo di lusso” per Mascherano, visto che le gare di qualificazione olimpica non aveva potuto disputarle, essendo al di fuori del calendario Fifa.

Per la Fiorentina una notizia agrodolce, perché se da un lato c'è la soddisfazione per la crescita di un proprio tesserato, dall'altro il calendario olimpico lo potrebbe allontanare da Firenze per l'avvio della prossima stagione: l'Argentina giocherà le 3 gare del girone tra il 24 e il 30 luglio mentre la finale è in programma il 9 agosto.