Pisa-Fiorentina: arrivano misure restrittive nei confronti dei tifosi viola

Il derby toscano tra Pisa e Fiorentina si avvicina. Il 28 settembre nerazzurri e viola si sfideranno all'Arena Garibaldi (ora rinominata Cetilar Arena) e sicuramente ci sarà una grande atmosfera sulle tribune.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha già emesso misure restrittive nei confronti dei sostenitori gigliati che seguiranno la squadra in questa trasferta.

Settore ospiti

Per quanto riguarda il settore ospiti c'è la necessità della tessera del tifoso per ottenere un tagliando.

Altri settori

I residenti nella provincia di Firenze invece potranno acquistare i biglietti in altri settori dello stadio, solo se in possesso della membership card del Pisa che deve essere stata sottoscritta prima del 31 maggio di quest'anno.