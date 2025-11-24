Galloppa perde ancora Puzzoli: nuovo infortunio per il fantasista della Fiorentina Primavera

Si ferma ancora per infortunio Giorgio Puzzoli, che in stagione aveva già saltato le due gare contro Roma e Lecce. Il mancino classe 2006, riferimento tecnico della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa, non è nuovo ad episodi sfortunati nella sua ancora giovanissima carriera.

L'infortunio

Puzzoli ha rimediato la rottura di un dito del piede nella gara contro il Frosinone dello scorso 9 novembre, ed è da capire adesso per quanto dovrà stare fuori, dopo aver già perso la gara col Milan di sabato scorso, al Viola Park.