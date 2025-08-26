L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato della squadra viola a margine dell'evento Fishing&Padel Cup a San Vincenzo (Livorno).

Le parole di Borja

"La Fiorentina - ha detto l'ex giocatore viola - ha fatto un bel mercato e la cosa migliore è non aver ceduto alcun giocatore, c'è un gruppo solido dell'anno scorso e qualche innesto, ora sta a Pioli farlo andare al massimo anche se non è iniziata bene".

E su Fagioli possibile regista

"Sì può farlo, ha nelle corde prendere la squadra in mano e questo è il suo prossimo step essere un riferimento. Se farà questo passo la Fiorentina avrà un grande centrocampista. Ci vuole tanta personalità, ancora di più se le ambizioni sono alte. Dopo gli ultimi trofei sfiorati la gente vuole fare il salto e questi giocatori devono aiutare a farlo".